Occuparono i binari La manifestazione Pro-Pal finisce in tribunale | 36 rinviati a giudizio

Notizia in breve

Trentasei persone sono state rinviate a giudizio dopo aver partecipato a una manifestazione pro-Pal che ha coinvolto l’occupazione di binari ferroviari. L’evento si è svolto circa un anno fa e ora si trova sotto procedimento giudiziario. Le accuse riguardano l’occupazione e altre azioni legate alla protesta. La vicenda si è conclusa con l’apertura di un procedimento penale nei confronti dei partecipanti.