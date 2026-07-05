Occuparono i binari La manifestazione Pro-Pal finisce in tribunale | 36 rinviati a giudizio

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trentasei persone sono state rinviate a giudizio dopo aver partecipato a una manifestazione pro-Pal che ha coinvolto l’occupazione di binari ferroviari. L’evento si è svolto circa un anno fa e ora si trova sotto procedimento giudiziario. Le accuse riguardano l’occupazione e altre azioni legate alla protesta. La vicenda si è conclusa con l’apertura di un procedimento penale nei confronti dei partecipanti.

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di Daniele Rosi La manifestazione pro-Pal finisce in tribunale: rinviate a giudizio 36 persone. A quasi un anno dai fatti che fecero discutere l’intera città lo scorso 3 ottobre, il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per quanto accaduto durante la manifestazione che, in concomitanza con lo sciopero generale, culminò con l’occupazione dei binari della stazione di Massa e il blocco della circolazione ferroviaria. Tra gli imputati figurano sindacalisti, giovani, cittadini ed esponenti della società civile. L’udienza predibattimentale è fissata per il 14 ottobre al tribunale di Massa. Quel giorno di ottobre circa 4mila persone avevano attraversato le vie cittadine per chiedere la fine della guerra a Gaza e denunciare la situazione del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Migliaia alla manifestazione pro Pal a Massa: il video del corteo

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