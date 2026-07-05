In tribunale la rabbia pro Pal Occuparono i binari in 36 vanno a giudizio
36 persone, tra cui il segretario della Cgil locale, sono state citate a giudizio per aver bloccato i binari durante un corteo pro Palestina a Massa il 3 ottobre. I manifestanti hanno impedito il passaggio sui binari in occasione della protesta. La decisione di portare i coinvolti davanti a un giudice è stata presa dopo l’episodio, che ha causato disagi e interruzioni alla circolazione ferroviaria.
Finiranno a processo in 36 per avere bloccato i binari durante il corteo pro Palestina a Massa lo scorso 3 ottobre. E tra loro c’è anche il segretario della Cgil apuana. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio di 36 tra sindacalisti, studenti, cittadini, alcuni anche di fuori provincia, oltre a esponenti dell’Anpi locale, per la manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale di ottobre che portò a occupare la stazione ferroviaria di Massa e la prima udienza è stata fissata per il 14 ottobre. Sfilarono in 4mila circa il 3 ottobre dello scorso anno nel centro di Massa per chiedere la cessazione del conflitto e richiamare l’attenzione sulla situazione della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Greta Thunberg in tribunale a Copenaghen per una protesta pro-palGreta Thunberg si è presentata in tribunale a Copenaghen per rispondere dell’accusa di violazione di domicilio.
Occuparono i binari alla stazione, in tredici a processoSei persone sono state chiamate a processo dopo aver occupato i binari di una stazione per circa 50 minuti.