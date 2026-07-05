in tribunale la rabbia pro pal occuparono i binari in 36 vanno a giudizio

Notizia in breve

36 persone, tra cui il segretario della Cgil locale, sono state citate a giudizio per aver bloccato i binari durante un corteo pro Palestina a Massa il 3 ottobre. I manifestanti hanno impedito il passaggio sui binari in occasione della protesta. La decisione di portare i coinvolti davanti a un giudice è stata presa dopo l’episodio, che ha causato disagi e interruzioni alla circolazione ferroviaria.