Il dato più recente evidenzia un raddoppio della prevalenza dell'obesità tra i 18 e i 34 anni, con un aumento particolare tra le donne. La statistica riguarda la crescita di questa condizione in questa fascia di età rispetto agli anni precedenti. La tendenza si riscontra anche in altre fasce di età, ma l'incremento più marcato si verifica tra i giovani adulti di sesso femminile. La notizia è stata comunicata da un rappresentante di un'organizzazione dedicata alla salute e alla nutrizione.

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "Il dato più rilevante emerso quest'anno è il raddoppio della prevalenza dell'obesità nella fascia di età 18-34 anni, soprattutto tra le donne. È un segnale che richiede particolare attenzione, anche perché riguarda donne in età fertile e sappiamo quanto la salute materna possa influenzare, già durante la vita intrauterina, quella del bambino lungo tutto il corso della vita". Lo ha detto Paolo Sbraccia, presidente di Ibdo Foundation e professore dell'Università di Roma Tor Vergata, intervenendo a Roma all'ottava edizione dell'Italian Barometer Obesity Forum, 'Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Obesità, Sbraccia (Ibdo): "Raddoppia prevalenza tra 18-34 anni, soprattutto donne"

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