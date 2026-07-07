Negli ultimi dieci anni, la percentuale di persone obese tra i giovani, soprattutto tra le donne sotto i 35 anni, è aumentata significativamente. Sebbene la prevalenza complessiva di peso in eccesso nella popolazione italiana sia rimasta stabile, passando dal 45,9% al 46,4%, l'incremento si concentra specificamente tra i giovani donne.

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Se l'eccesso di peso complessivo della popolazione italiana è rimasto pressoché stabile negli ultimi dieci anni, passando dal 45,9% nel 2016 al 46,4% nel 2025, un incremento significativo dell'obesità è stato registrato nella popolazione giovane, in particolare tra le donne. Secondo l'analisi Istat, la quota di giovani donne con obesità di età compresa tra i 18 e i 34 anni è passata dal 3,6% del 2016 al 6,3% attuale, con una crescita del 75% che supera l'incremento del 35% rilevato tra i coetanei maschi, passati dal 4,6% al 6,2%. Questo fenomeno in aumento interessa anche le fasce di età contigue, poiché tra i 35-44enni il tasso sale dall'8,5% al 10,3%, un dato dovuto soprattutto all'incremento di 2,6 punti percentuali tra gli uomini, mentre tra i 45-54enni si passa dall'11,1% nel 2016 al 12,5% nel 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ibdo, 'l'obesità cresce soprattutto tra i giovani, boom tra le donne under 35'

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