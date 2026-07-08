Obesità in Italia cresce l’allarme tra giovani e donne | i nuovi dati Istat preoccupano gli esperti

I dati dell'Istat indicano un aumento dell’obesità tra giovani e donne in Italia, suscitando preoccupazione tra gli esperti. Nel settore sanitario, si discute del “co-bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come esempio di studio. Sul fronte vulcanologico, il rischio vulcanico sui Campi Flegrei viene ritenuto elevato, con critiche riguardo a errori di comunicazione che potrebbero aver influito sulla percezione del pericolo.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina De Laurentiis: “In Italia si guarda poco al successo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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