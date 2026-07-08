Nuovo incarico per Raimondi sarà collaboratore di Giuntoli | gli occhi su Primavera e Under 23

Cristian Raimondi è stato nominato collaboratore di Giuntoli, con responsabilità sulla Primavera e sull’Under 23. La sua carriera nel club è iniziata nel 2010, in concomitanza con l’arrivo della proprietà attuale. Raimondi ha ricoperto ruoli diversi, passando dalla gestione sul campo alla posizione nello staff tecnico e infine alla parte amministrativa. La sua nuova collaborazione coinvolgerà principalmente le aree giovanili del settore sportivo.

Dalla fascia destra alla panchina con un ruolo nello staff tecnico, poi dietro la scrivania. Il percorso in Atalanta di Cristian Raimondi è iniziato ormai nel 2010, in contemporanea con l’avvio dell’era Percassi. E non si ferma. Il 45enne nativo di San Giovanni Bianco sarà infatti nell’organigramma dei collaboratori dell’area sportiva, in particolare come collaboratore tecnico della direzione sportiva, lavorando quindi a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, con un compito particolare e specifico per quanto riguarda la Primavera e l’Under 23: dovrà monitorare la crescita dei giovani profili emergenti. La sua assenza all’interno dello staff tecnico di Maurizio Sarri aveva fatto sollevare più di un sopracciglio, ma ciò non significava che la bandiera nerazzurra non sarebbe rimasta all’interno della società con un nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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