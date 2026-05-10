Un nuovo accordo tra l'Atalanta e Giuntoli prevede la fine del rapporto con D’Amico, che si prepara a intraprendere un nuovo incarico. Dopo la conclusione del suo periodo con la società bergamasca, D’Amico si appresta a cambiare ruolo, mentre l'Atalanta sta valutando chi potrà sostituirlo. Al momento, non sono stati resi noti i dettagli riguardo alle prossime mosse del club o ai nomi che potrebbero essere coinvolti.

? Punti chiave Chi prenderà il posto di D'Amico dopo l'accordo con Giuntoli?. Dove andrà a lavorare Tony D'Amico dopo la fine del ciclo?. Come cambierà il potere decisionale a Zingonia con l'arrivo di Giuntoli?. Perché il Milan e la Roma sono in corsa per D'Amico?.? In Breve Tony D'Amico lascerà la Dea dopo quattro anni di gestione sportiva.. Il Milan valuta D'Amico per sostituire Igli Tare nel San Siro.. La Roma potrebbe accogliere D'Amico per colmare il vuoto lasciato da Ranieri.. L'accordo per la stagione 2026-27 prevede l'ingresso di Giuntoli a Bergamo.. L’accordo tra l’Atalanta e Cristiano Giuntoli per la prossima stagione è già stato raggiunto, segnando un punto di svolta definitivo per la gestione sportiva del club bergamasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, accordo con Giuntoli: D’Amico pronto al nuovo incarico

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