Juventus Cristiano Giuntoli sarà il nuovo DS dell’Atalanta

Da ilprimatonazionale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Giuntoli sarà il nuovo Direttore Sportivo dell’Atalanta, dopo aver lasciato la Juventus l’anno scorso. La società bergamasca ha annunciato ufficialmente la sua nomina, segnando un cambiamento nella dirigenza. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione per il club, che ha scelto di affidarsi all’esperienza di Giuntoli per sviluppare il settore sportivo.

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Cristiano Giuntoli sarà il nuovo Direttore Sportivo dell’Atalanta. Un nuovo punto d’inizio dopo la rottura con la Juve l’anno scorso. Il ribaltone dirigenziale: Giuntoli-Atalanta dopo l’addio burrascoso alla Juve. Il passaggio di Cristiano Giuntoli all’Atalanta non è il frutto di una scelta consensuale maturata oggi, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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