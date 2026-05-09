Juventus Cristiano Giuntoli sarà il nuovo DS dell’Atalanta

Cristiano Giuntoli sarà il nuovo Direttore Sportivo dell’Atalanta, dopo aver lasciato la Juventus l’anno scorso. La società bergamasca ha annunciato ufficialmente la sua nomina, segnando un cambiamento nella dirigenza. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione per il club, che ha scelto di affidarsi all’esperienza di Giuntoli per sviluppare il settore sportivo.

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