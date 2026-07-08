Nuovo Dacia Striker | 600 litri e GPL sotto i 25.000€?

Da ilgiornaledigitale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dacia presenta il nuovo modello Striker, un crossover di segmento C, che si aggiunge alla gamma con una capacità di carico di 600 litri. Il veicolo, alimentato a GPL, dovrebbe essere proposto a un prezzo inferiore a 25.000 euro. La vettura si inserisce nel piano strategico 2030 dell’azienda, che prevede l’ampliamento della gamma con questa nuova proposta.

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Dacia cala il colpo annunciato nel piano strategico 2030: si chiama Striker ed è il nuovo crossover di segmento C che affianca Bigster nella fascia alta della gamma. La promessa è dichiarata fin dal comunicato: “il meglio di tre mondi” — il posto guida rialzato e le doti fuoristradistiche dei SUV, la praticità delle station wagon, l’efficienza delle berline — con un prezzo d’ingresso sotto i 25.000 euro. Il nome viene dall’espressione “fare strike”: centrare l’obiettivo. Design e dimensioni: né SUV né station wagon. Striker è lungo 4,62 metri come una familiare del segmento C, ma non supera 1,53 metri di altezza (i C-SUV passano quota 1,60) e tiene 19-20 cm di luce a terra a seconda della trazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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