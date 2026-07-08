Trump e i raid Usa sull’Iran | Sono pazzi e malati il cessate il fuoco è finito Sale il prezzo del petrolio borse europee in caduta libera – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid contro l’Iran nel Golfo del petrolio, rispondendo agli attacchi contro tre navi nello Stretto di Hormuz. La notte tra il 7 e l’8 luglio, le operazioni militari sono state portate avanti in risposta agli attacchi precedenti. Questa escalation ha provocato un aumento del prezzo del petrolio e una caduta delle borse europee. Trump ha definito gli attacchi “pazzi e malati”, sostenendo che il cessate il fuoco sia terminato.

Nel Golfo del petrolio la guerra si è riaccesa con violenza. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova raffica di raid contro l’Iran, rispondendo agli attacchi che i pasdaran avevano condotto martedì contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, hanno parlato di un’offensiva molto più aggressiva delle precedenti: «Saranno quattro o cinque volte più potenti», precisando che «si tratta di una punizione, non di una ritorsione proporzionale. Non finirà presto». Anche Axios, citando un funzionario americano, conferma che i bombardamenti hanno avuto una potenza quattro o cinque... 🔗 Leggi su Open.online

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Trump Said The U.S. Had Given Iran A Week Off For A Funeral Because U.S. Is Nice

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