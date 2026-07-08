Trump e i raid Usa sull’Iran | Sono pazzi e malati il cessate il fuoco è finito Sale il prezzo del petrolio borse europee in caduta libera – La diretta

Da open.online 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid contro l’Iran nel Golfo del petrolio, rispondendo agli attacchi contro tre navi nello Stretto di Hormuz. La notte tra il 7 e l’8 luglio, le operazioni militari sono state portate avanti in risposta agli attacchi precedenti. Questa escalation ha provocato un aumento del prezzo del petrolio e una caduta delle borse europee. Trump ha definito gli attacchi “pazzi e malati”, sostenendo che il cessate il fuoco sia terminato.

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Nel Golfo del petrolio la guerra si è riaccesa con violenza. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova raffica di raid contro l’Iran, rispondendo agli attacchi che i pasdaran avevano condotto martedì contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, hanno parlato di un’offensiva molto più aggressiva delle precedenti: «Saranno quattro o cinque volte più potenti», precisando che «si tratta di una punizione, non di una ritorsione proporzionale. Non finirà presto». Anche Axios, citando un funzionario americano, conferma che i bombardamenti hanno avuto una potenza quattro o cinque... 🔗 Leggi su Open.online

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