Inchiesta arbitri la Procura di Monza indagherà sul filone Var

La Procura di Monza aprirà un’indagine sul filone relativo al sistema Var, coinvolgendo anche l’ipotesi di pressioni sulla Sala Var di Lissone. Tra gli indagati figura anche un ex arbitro di alto livello. La procura di Milano ha deciso di trasferire il fascicolo alla procura monzese, che si occuperà delle indagini sulla presunta interferenza nel funzionamento del sistema video durante le partite. La decisione è stata presa per competenza territoriale.

AGI - La parte dell' indagine sugli arbitri che ipotizza le 'bussate' alla porta della Sala Var di Lissone, che vede indagato anche Gianluca Rocchi, sarà probabilmente mandata per competenza territoriale alla Procura di Monza. È quanto apprende l'AGI in ambienti investigativi. Va verso una molto probabile richiesta di archiviazione a Milano, anche se le valutazioni sono ancora in corso, il filone dell'inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali 'pilotate' a favore dell'Inter. Anche se le ultime indagini svolte dal pm Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, portate avanti anche attraverso intercettazioni, hanno allargato il campo. 🔗 Leggi su Agi.it

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