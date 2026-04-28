Inchiesta arbitri fari puntati anche su Inter Roma La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck al vaglio degli inquirenti

Le indagini sugli arbitri si sono concentrate anche su alcune decisioni nelle partite tra Inter e Roma, con particolare attenzione a un episodio che riguarda un fallo da rigore non assegnato ai nerazzurri. La questione riguarda un intervento di Ndicka su Bisseck, che ha portato alla revisione dell’azione tramite il VAR. Gli inquirenti stanno valutando le immagini e i dettagli relativi a questa decisione arbitrale.

di Francesco Spagnolo Inchiesta arbitri, i fari sono puntati anche su Inter Roma e sul mancato rigore concesso ai nerazzurri. Ecco cosa sta succedendo. Il terremoto giudiziario che sta scuotendo i vertici dell’Associazione Italiana Arbitri non accenna a placarsi. La nuova inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano si sta infatti arricchendo di dettagli inquietanti, portando alla luce dinamiche opache che avrebbero influenzato l’andamento del massimo campionato italiano. Al centro del ciclone si trovano Gianluca Rocchi e Paolo Gervasoni, accusati di frode sportiva in concorso, ma è l’analisi di specifici episodi di campo a far tremare il sistema.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri, fari puntati anche su Inter Roma. La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck al vaglio degli inquirenti LA ROMA SI LAMENTA PER UN FALLO SUL GOL DEL 3-1 DELL’INTER CHE FALSA LA PARTITA Notizie correlate Indagine arbitri, anche Inter-Roma nel mirino! La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi»Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i... Caso Rocchi, dubbi anche su Inter Roma: il fallo su Bisseck e le parole dal VAR: «Fatti i fatti tuoi»di Francesco AlipertaCaso Rocchi, spuntano nuovi dubbi anche sulla sfida tra Inter e Roma della scorsa stagione: ecco tutti i dettagli L’indagine... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Serie A: Milan-Juve vale un pezzo di Champions, Roma in agguato VIDEO; Caos Rocchi come la techno del 22 aprile. Inchiesta arbitri, dagli indagati alle accuse e posizione Inter: tutto sul caos in Serie ATutti gli sviluppi sull'inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione L'inchiesta arbitri continua a scuotere la Serie A. Il designatore Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di ... adnkronos.com Inchiesta arbitri, Inter non indagata ma... cosa cambia tra giustizia ordinaria e sportivaGli ultimi sviluppi in merito all'indagine relativa al mondo arbitrale e le novità sulla situazione del club nerazzurro ... tuttosport.com Clamoroso: ecco come l'Inter ha perso lo Scudetto della scorsa stagione‼️ Tra le testimonianze dell'inchiesta per frode sportiva all'interno dell'AIA, ce n'è una anche per quel famoso Inter-Roma in cui né arbitro né VAR assegnarono il rigore per la trattenut facebook L'Audio VAR di Inter-Roma quindi non venne mostrato a Open Var perché il VAR disse all'AVAR "Fatti i fatti tuoi" e ovviamente non potevano farlo sentire. L'AVAR interviene perché Gervasoni bussa per far dare il rigore all'Inter Altro che Open VAR, era Closed x.com