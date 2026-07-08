La xylella fastidiosa ha causato gravi danni al settore olivicolo pugliese, ma ha anche stimolato progetti di ricerca e sviluppo. La scienza sta lavorando su nuove cultivar e innovazioni per rilanciare l’agricoltura colpita. Questi investimenti mirano a trasformare l’emergenza in un’opportunità di rinnovamento, offrendo nuove varietà di piante e soluzioni per contrastare il problema. Finora, gli sforzi hanno portato a risultati che potrebbero cambiare il futuro del settore.

«La xylella fastidiosa ha rappresentato una piaga per il settore olivicolo pugliese. Tuttavia, essa rappresenta la prova che progetti di ricerca e sviluppo mirati possono trasformare un’emergenza fitosanitaria in un’opportunità di rinnovamento». Con questi propositi, ieri mattina, Confagricoltura ha riunito a Palazzo della Valle a Roma, rappresentanti di istituzioni, imprese ed enti di ricerca per un convegno dal titolo “Xylella fastidiosa. Resilienza, ricerca e innovazione in agricoltura”, patrocinato dal Conaf, consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. In particolare, l’incontro è stato voluto per fare un aggiornamento sulla problematica nel settore dell’olio d’oliva, attraverso l’ascolto di alcuni titolari di imprese del territorio pugliese. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nuove cultivar e innovazione, Xylella: ricerca e scienza per rilanciare l'agricoltura

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