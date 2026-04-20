L’Unibo fa un salto nel futuro | laboratori e spazi all’avanguardia per la ricerca in agricoltura Polo d’eccellenza che unisce tradizione e innovazione

Da ilrestodelcarlino.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 aprile 2026 sono state inaugurate le nuove strutture del Centro Didattico Sperimentale di Cadriano, realizzate con un investimento di 12 milioni di euro. Queste infrastrutture includono laboratori e spazi dedicati alla ricerca in agricoltura, rafforzando la presenza dell’università nel settore. L’evento rappresenta un passo importante per l’istituzione, che si conferma come elemento chiave nella rete Agritech a livello nazionale ed europeo.

Bologna, 20 aprile 2026 – Sono state inaugurate le nuove infrastrutture del Centro Didattico Sperimentale di Cadriano dell’UniBo: un investimento da 12 milioni di euro che consolida il ruolo dell’ Alma Mater come riferimento nazionale ed europeo e nodo centrale della rete Agritech. Al taglio del nastro erano presenti il Rettore Giovanni Molari, il ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro dell’Agricoltura  Francesco Lollobrigida, e il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di Bologna Giovanni Dinelli. Il Centro Didattico di Cadriano: un passaggio strategico per rafforzare la ricerca e dell’innovazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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