Il 20 aprile 2026 sono state inaugurate le nuove strutture del Centro Didattico Sperimentale di Cadriano, realizzate con un investimento di 12 milioni di euro. Queste infrastrutture includono laboratori e spazi dedicati alla ricerca in agricoltura, rafforzando la presenza dell’università nel settore. L’evento rappresenta un passo importante per l’istituzione, che si conferma come elemento chiave nella rete Agritech a livello nazionale ed europeo.

Bologna, 20 aprile 2026 – Sono state inaugurate le nuove infrastrutture del Centro Didattico Sperimentale di Cadriano dell’UniBo: un investimento da 12 milioni di euro che consolida il ruolo dell’ Alma Mater come riferimento nazionale ed europeo e nodo centrale della rete Agritech. Al taglio del nastro erano presenti il Rettore Giovanni Molari, il ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di Bologna Giovanni Dinelli. Il Centro Didattico di Cadriano: un passaggio strategico per rafforzare la ricerca e dell’innovazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Unibo fa un salto nel futuro: laboratori e spazi all’avanguardia per la ricerca in agricoltura. “Polo d’eccellenza che unisce tradizione e innovazione”

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