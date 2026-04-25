Un’indagine nel calcio riguarda l’ex arbitro Gianluca Rocchi, attualmente responsabile della direzione degli arbitri in serie A e B. Rocchi è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in frode sportiva, con l’accusa di aver favorito una squadra nel corso di alcune partite. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio e delle autorità sportive, senza che siano state ancora rese note ulteriori dettagli.

Un’inchiesta nel mondo del calcio apre scenari imprevedibili, coinvolgendo l’ex arbitro Gianluca Rocchi, oggi capo designatore della serie A e della B. L’inchiesta ha al centro il campionato 2024-2025 ed è scattata in seguito ad un esposto nell’estate dello scorso anno. L’accusa è che il designatore Rocchi, raggiunto nelle scorse ore da un avviso di garanzia, abbia in qualche modo condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sul Var. Sono diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti che si avviano a chiudere l’indagine tra non molto. Udinese-Parma, Inter-Verona e Bologna-Inter. Tra queste Udinese-Parma del primo marzo 2025, vinta dai friulani grazie a un rigore di Thauvin, e Inter-Verona del gennaio 2024, vinta 2-1 dai nerazzurri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rocchi, capo designatore degli arbitri, indagato per concorso in frode sportiva: “Ha favorito l’Inter”

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