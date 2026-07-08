Il cortile Gigliucci, un tempo scenario di passeggiate e incontri, è stato abbandonato e si è trasformato in un sito frequentato da attività criminali. Nonostante i lavori di riqualificazione, persistono pregiudizi e resistenze tra alcuni residenti, che ancora vedono il luogo con diffidenza. La zona, che aveva avuto momenti di prestigio, oggi si trova in una fase di ricostruzione e riutilizzo.

Le passeggiate, gli incontri del Conte Gigliucci, più di un secolo fa, poi l’abbandono. Da luogo storico e prestigioso a ricettacolo di criminalità, almeno fino allo scorso anno, con la nascita del Comitato Cortile Gigliucci: un gruppo di cittadini con l’unico scopo di ridare valore e centralità a uno dei luoghi più suggestivi del quartiere Santa Caterina e dell’intera città. Oggi il Cortile vive come spazio culturale e aggregativo, con eventi che, questa estate in particolare, hanno permesso a residenti e curiosi di scoprire la magia che ha incantato chi in passato l’ha costruito e frequentato. Dalla serata, domenica 5 luglio, con l’attore Lino Musella, alla rassegna di cinema all’aperto in collaborazione con il Cinema degli Artisti, passando per le tre serate del Koinè Festival, a fine mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita del Cortile Gigliucci. Da luogo malfamato a ospitale: "Ma ci sono ancora pregiudizi"

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