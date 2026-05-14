Una nuova biblioteca da 8 milioni di euro a Giambellino ma ci sono incertezze sul personale e sulle risorse
A Milano, si sta realizzando una nuova biblioteca dal valore di 8 milioni di euro nel quartiere Giambellino. La struttura si aggiunge a una seconda biblioteca in costruzione, che condivide modalità di finanziamento e tempi di apertura con la Biblioteca europea di informazione e cultura. Questa seconda struttura si trova in un’area periferica, recentemente interessata da un ampio progetto di rigenerazione urbana. Tuttavia, permangono dubbi riguardo alla gestione del personale e alle risorse destinate all’apertura e al funzionamento della nuova struttura.
Oltre alla Beic, c’è un’altra biblioteca in costruzione a Milano. Con le stesse modalità di finanziamento e tempistiche di apertura della Biblioteca europea di informazione e cultura, ma in un quartiere molto più periferico, oggetto negli ultimi anni di uno dei più grandi piani di rigenerazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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