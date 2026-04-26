Luisella Costamagna ha dichiarato di essere stata l’unica a essere epurata dal programma Tango, senza specificare i motivi. Ha aggiunto di aver affrontato situazioni sgradevoli e delicate durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ma senza entrare nei dettagli. Ha precisato di non aver mai avuto un ruolo garantito e di cogliere le opportunità quando può svolgere il suo lavoro liberamente.

“Mai avuto un posto garantito. Colgo le occasioni dove sono libera di fare il mio mestiere. A Tango mi hanno epurata”. Luisella Costamagna si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. E lo snodo di fondo rimane, nonostante decenni di onorata carriera, la chiusura di Tango, il programma che presentava su Rai2. “Ne andavo fiera, l’avevo scritto interamente io. Facemmo anche lo scoop con Rita Dalla Chiesa (sull’allusione al legame politico con Andreotti per l’omicidio del padre Carlo Alberto ndr)”, ricorda Costamagna. “ Era un programma unico e costava pochissimo. Dicono di averlo soppresso per tagli al budget. per altri i costi sono lievitati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luisella Costamagna: “Sono stata l’unica a esser stata epurata da Tango. Ballando con le Stelle? Ci sono stati dei risvolti molto sgradevoli e delicati, ma non è ancora il momento di raccontarli”

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