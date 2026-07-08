nuova piscina a savignano iniziati i lavori

I lavori per la nuova piscina comunale all’aperto a Savignano sono iniziati, dopo il completamento del parcheggio lungo la strada provinciale 11. Le opere di costruzione dell’impianto natatorio sono in corso e si prevede che l’inaugurazione avvenga nel mese di aprile 2027.

Entra in una nuova fase il cantiere della futura piscina comunale all’aperto di Savignano. Dopo il completamento del nuovo parcheggio lungo la strada provinciale 11, sono infatti iniziate le opere che porteranno alla realizzazione dell’impianto natatorio, la cui inaugurazione è prevista nel mese di aprile 2027. La prima parte dell’intervento ha riguardato la sistemazione della sosta con un parcheggio progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale. Sono state utilizzate pavimentazioni drenanti in calcestruzzo, differenziate per colori e funzioni tra corsie e stalli, affiancate da giardini della pioggia per favorire il naturale assorbimento delle acque meteoriche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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