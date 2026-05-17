Zanchini rassicura sulla nuova piscina | Lavori al via in estate | dureranno un anno

Nel comune di Novafeltria, i lavori per la nuova palestra sono in corso e dovrebbero essere terminati entro la fine di agosto. Contestualmente, sarà demolita anche la vecchia piscina comunale, che si trova a pochi metri dalla nuova struttura. La demolizione della piscina dovrà essere completata entro l’estate, mentre i lavori per la nuova palestra sono previsti per durare circa un anno. La comunicazione è stata fatta da un rappresentante comunale, che ha fornito aggiornamenti sui tempi di realizzazione.

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Entro fine agosto la nuova palestra di Novafeltria sarà completata. Ma entro l’estate dovrà essere demolita anche la vecchia piscina comunale, che si trova a pochi metri. Secondo il progetto – finanziato con fondi Pnrr – i tempi sono tassativi e stretti: la palestra va aperta entro settembre, la piscina va demolita entro agosto. "Avremmo aspettato volentieri con la demolizione – sottolineano dalla Provincia – ma il Pnrr ha scadenze tassative, non sono possibili ritardi". Il sindaco Stefano Zanchini assicura: "Entro fine mese firmeremo il contratto con l’azienda Edil Green di Reggio Emilia e subito dopo partirà il cantiere per la costruzione della nuova piscina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zanchini rassicura sulla nuova piscina: "Lavori al via in estate: dureranno un anno" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verso la nuova piscina comunale a Barbaricina: al via i lavoriCon l’approvazione del progetto esecutivo nei giorni scorsi, sono in partenza i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale nell’area... Sicilia, acqua in crescita negli invasi: +58% in un anno, Schifani rassicura sull’estateLe riserve idriche della Sicilia tornano a livelli rassicuranti e consentono di guardare alla prossima estate con maggiore tranquillità.