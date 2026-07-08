Nuova ondata di bombardamenti Usa in Iran | Attacchi cinque volte più potenti di quelli di giugno

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi aerei contro obiettivi militari in Iran, con attacchi cinque volte più potenti rispetto a quelli di giugno. La notte si è accesa di esplosioni dopo che erano stati colpiti navi nello Stretto di Hormuz, e le forze statunitensi hanno risposto con questa operazione militare. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni.

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Notte di fuoco in Iran. In risposta agli attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi aerei contro obiettivi militari della Repubblica islamica. Secondo Axios, sono stati quattro o cinque volte più potenti rispetto ai raid di giugno. Il via libera agli strike è stato dato dal presidente Usa Donald Trump al vertice Nato. La risposta dei pasdaran non si è fatta attendere. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 85 siti militari degli Stati Uniti in Bahrein e Kuwait, in risposta ai raid aerei statunitensi nel sud dell'Iran. Lo riporta Iran International. In una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Nuova ondata di attacchi Iran nel Golfo, missili su base Usa in Iraq

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