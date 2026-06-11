Le forze statunitensi hanno condotto attacchi contro diversi obiettivi nel tratto dello Stretto di Hormuz, come risposta all’abbattimento di un elicottero Apache. La notizia è stata confermata dagli Stati Uniti, che hanno descritto gli attacchi come raid potenti e netti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui target colpiti o sulle eventuali conseguenze di queste operazioni. La notizia è stata diffusa nelle ore notturne e rappresenta un'escalation nelle tensioni tra le parti coinvolte.

Notte di guerra in Iran. Le forze Usa hanno colpito la zona dello Stretto di Hormuz come rappresaglia a seguito dell'abbattimento di un elicottero Apache americano. Tre ondate di bombardamenti divise su una ventina di obiettivi, tra basi navali e difese aeree. Secondo l'Iran sarebbero stati colpiti anche obiettivi civili, come i serbatoi d'acqua potabile. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Cinque missili sono stati lanciati contro un'area della Giordania che ospita una base aerea delle forze statunitensi. Presi di mira anche obiettivi in Bahrein e Kuwait. Poi arriva la minaccia: "Se l'aggressione degli Usa continuerà, l'Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilgiornale.it - Gli Usa: "Iniziati attacchi contro diversi target in Iran". Hegseth: "Raid potenti e netti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump ramping up threats to Kharg Island, where Iran handles most of its oil

Notizie e thread social correlati

Gli Usa riprendono gli attacchi in Iran: colpita Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base americanaGli Stati Uniti hanno condotto un attacco in Iran, colpendo l’area di Bandar Abbas.

Gli Usa riprendono gli attacchi in Iran: colpita Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base aerea americanaUn attacco ha colpito la città di Bandar Abbas, in Iran, causando danni a infrastrutture non specificate.

Temi più discussi: Gli Usa: 'Iniziati gli attacchi contro diversi target in Iran'. Teheran: Difese aeree attive; Una notte di attacchi nel Golfo Persico; Iniziati attacchi di rappresaglia Usa contro l'Iran; Usa, abbiamo iniziato gli attacchi contro diversi target in Iran.

FLASH | Gli Usa: 'Iniziati gli attacchi contro diversi target in Iran'. Teheran Times: Attive le difese aeree sulla parte occidentale di Teheran. Riportate esplosioni a Sirik #ANSA x.com

Gli Usa: 'Iniziati gli attacchi contro diversi target in Iran'. Teheran: difese aeree attiveTrump nella Situation Room. 'Tutti i target attaccati sono nei pressi dello Stretto di Hormuz'. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti del Pentagono. Hegseth: 'Gli attacchi saranno potenti e ... ansa.it

Usa, abbiamo iniziato gli attacchi contro diversi target in Iran(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo afferma il Centcom, sottolineando che i raid sono iniziati alle 17.15 di New ... tuttosport.com

Perché paesi come il Brasile e l'Argentina non hanno mai raggiunto lo stesso successo economico di altri paesi colonizzati dagli europei come l'Australia o gli Stati Uniti? reddit