Gli Usa | Iniziati attacchi contro diversi target in Iran Hegseth | Raid potenti e netti

Da ilgiornale.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze statunitensi hanno condotto attacchi contro diversi obiettivi nel tratto dello Stretto di Hormuz, come risposta all’abbattimento di un elicottero Apache. La notizia è stata confermata dagli Stati Uniti, che hanno descritto gli attacchi come raid potenti e netti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui target colpiti o sulle eventuali conseguenze di queste operazioni. La notizia è stata diffusa nelle ore notturne e rappresenta un'escalation nelle tensioni tra le parti coinvolte.

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Notte di guerra in Iran. Le forze Usa hanno colpito la zona dello Stretto di Hormuz come rappresaglia a seguito dell'abbattimento di un elicottero Apache americano. Tre ondate di bombardamenti divise su una ventina di obiettivi, tra basi navali e difese aeree. Secondo l'Iran sarebbero stati colpiti anche obiettivi civili, come i serbatoi d'acqua potabile. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Cinque missili sono stati lanciati contro un'area della Giordania che ospita una base aerea delle forze statunitensi. Presi di mira anche obiettivi in Bahrein e Kuwait. Poi arriva la minaccia: "Se l'aggressione degli Usa continuerà, l'Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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