Case a Torino la mappa dei quartieri dove i prezzi saliranno ancora | le zone per l' affare nel 2026

A Torino, il mercato immobiliare sta mostrando segnali di ripresa dopo un periodo di incertezza durato due anni. Le transazioni sono aumentate e i prezzi delle case nelle diverse zone della città stanno mostrando variazioni. Una mappa dei quartieri indica quali aree potrebbero registrare ulteriori aumenti dei valori nel 2026. Le analisi di settore sono basate sui dati delle ultime transazioni e sui trend di mercato osservati negli ultimi mesi.

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