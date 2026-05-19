Case a Torino la mappa dei quartieri dove i prezzi saliranno ancora | le zone per l' affare nel 2026

Da torinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, il mercato immobiliare sta mostrando segnali di ripresa dopo un periodo di incertezza durato due anni. Le transazioni sono aumentate e i prezzi delle case nelle diverse zone della città stanno mostrando variazioni. Una mappa dei quartieri indica quali aree potrebbero registrare ulteriori aumenti dei valori nel 2026. Le analisi di settore sono basate sui dati delle ultime transazioni e sui trend di mercato osservati negli ultimi mesi.

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Torino ha ricominciato a muoversi. Dopo due anni di esitazioni, attese, frenate improvvise, il mercato immobiliare ha cambiato passo. Per mesi la città era rimasta sospesa, in attesa che qualcosa si sbloccasse: i tassi, innanzitutto. Poi, quasi all’improvviso, la curva del costo del denaro ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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