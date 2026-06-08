Pensioni d’oro a Genova la mappa 2026 | quartieri da 3mila euro al mese e zone dove i figli prendono meno dei genitori

Da genovatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Genova, alcune zone registrano pensioni di circa 3.000 euro al mese, mentre in altre i redditi dei figli sono inferiori rispetto a quelli dei genitori. Questa è la terza parte di un'analisi sui portafogli dei residenti, dopo aver esaminato gli stipendi medi quartiere per quartiere e i redditi dell'intera area metropolitana nei 67 comuni. I dati si concentrano sulle disparità economiche all’interno della città e della sua provincia.

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Terza puntata del nostro viaggio nei portafogli dei genovesi. Dopo aver tracciato la mappa degli stipendi medi quartiere per quartiere (a questo link l'approfondimento del mese scorso) e i redditi medi della città metropolitana - la vecchia provincia - nei 67 comuni (a questo link l'articolo). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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