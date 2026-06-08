Pensioni d’oro a Genova la mappa 2026 | quartieri da 3mila euro al mese e zone dove i figli prendono meno dei genitori

Notizia in breve

A Genova, alcune zone registrano pensioni di circa 3.000 euro al mese, mentre in altre i redditi dei figli sono inferiori rispetto a quelli dei genitori. Questa è la terza parte di un'analisi sui portafogli dei residenti, dopo aver esaminato gli stipendi medi quartiere per quartiere e i redditi dell'intera area metropolitana nei 67 comuni. I dati si concentrano sulle disparità economiche all’interno della città e della sua provincia.