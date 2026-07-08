Nuova Dacia Striker | il crossover che sfida i SUV nel segmento C

Dacia presenta il nuovo modello Striker, un crossover che si colloca nel segmento C e compete con i SUV della stessa categoria. Il nome richiama l’idea di centrare l’obiettivo, come nel bowling, e rappresenta il debutto di un veicolo che punta a conquistare il mercato con linee moderne e spazio interno. La casa automobilistica non ha ancora comunicato dettagli tecnici o prezzi, ma il modello si inserisce nella strategia di ampliamento della gamma.

Striker: “fare strike”, come nel bowling, centrare l’obiettivo. Un nome che pare anche - a tutti gli effetti - un biglietto da visita per il nuovo arrivato di Dacia. Un crossover con linee da coupé, pronto a dire la sua, nell’affollatissimo segmento C. L'intento dichiarato è ambizioso: far crescere la quota delle vendite del brand in Europa, in questo segmento, dal 20% al 33% entro il 2030, intercettando sia i clienti privati sia il mondo professionale., Unione di tre mondiDacia Striker è una sinergia di più elementi: posto guida rialzato e altezza da terra generosa, tipici dei suv; spazio a bordo, massima praticità, come una station wagon e dinamicità delle linee, tipiche di una berlina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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DACIA STRIKER: il crossover ibrido e GPL che sfida i soliti SUV

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