nove persone denunciate e tre giovani segnalati per droga

Nove persone sono state denunciate e tre giovani segnalati per droga durante controlli dei carabinieri in una zona della provincia. L’operazione, svolta nelle ore serali e notturne, ha coinvolto militari del Nucleo operativo radiomobile, delle stazioni e del Secondo Battaglione Liguria. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati sul territorio, identificando e segnalando soggetti sospetti. Nessun dettaglio è stato fornito sulle identità o le motivazioni specifiche delle denunce.

Nove persone sono state denunciate nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile, delle Stazioni e del Secondo Battaglione Liguria, svolto prioritariamente in orario serale e notturno. Un cittadino straniero è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso ad asportare della merce da un negozio dell’Iper Rubicone. La refurtiva, recuperata dai militari, è stata restituita al titolare dell’attività commerciale. Due cittadini stranieri, senza fissa dimora, devono rispondere in concorso del reato di violazione di domicilio, invasione di edifici e danneggiamento, poiché sorpresi a dormire all’interno di un albergo in disuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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