Droga alcol e furti | nove persone denunciate dai carabinieri nel pisano
Nella settimana appena trascorsa, i carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno svolto numerosi controlli, in seguito alle indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura. Durante le operazioni, sono state denunciate nove persone per reati legati a droga, alcol e furti. Le verifiche si sono concentrate su vari quartieri della provincia, con l’obiettivo di contrastare attività illegali e mantenere l’ordine pubblico.
Controlli intensificati nella settimana appena trascorsa da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Pisa, in linea con le decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura. I militari si sono focalizzati sulla sicurezza stradale.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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