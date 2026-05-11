Droga alcol e furti | nove persone denunciate dai carabinieri nel pisano

Nella settimana appena trascorsa, i carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno svolto numerosi controlli, in seguito alle indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura. Durante le operazioni, sono state denunciate nove persone per reati legati a droga, alcol e furti. Le verifiche si sono concentrate su vari quartieri della provincia, con l’obiettivo di contrastare attività illegali e mantenere l’ordine pubblico.

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