Controlli nel weekend denunciate tre persone scoperte alla guida sotto l' effetto di alcol e droga
Nel fine settimana, i carabinieri di Ancona hanno rafforzato i controlli sulle strade della provincia, fermando diverse vetture. Durante le operazioni, tre persone sono state denunciate perché trovate alla guida sotto l’effetto di alcol e droga. I controlli hanno riguardato vari punti strategici, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito ai soggetti coinvolti.
ANCONA – Nel week end appena trascorso i carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno intensificato i controlli su tutte le strade della provincia. Nel corso dell’attività di monitoraggio sono state denunciate tre persone sorprese alla guida in stato di alterazione psico-fisica, dovuta ad.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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