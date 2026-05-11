Controlli nel weekend denunciate tre persone scoperte alla guida sotto l' effetto di alcol e droga

Nel fine settimana, i carabinieri di Ancona hanno rafforzato i controlli sulle strade della provincia, fermando diverse vetture. Durante le operazioni, tre persone sono state denunciate perché trovate alla guida sotto l’effetto di alcol e droga. I controlli hanno riguardato vari punti strategici, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito ai soggetti coinvolti.

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