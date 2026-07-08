Novak Djokovic sfida Sinner a 39 anni con un fisico impeccabile | grazie a dieta sonno e biohacking

A Wimbledon va in scena il match tra il numero uno al mondo e il campione serbo, reduce dalla maratona contro Auger-Aliassime. Nole ci arriva con un fisico "rigenerato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Full Match | Australian Open 2026 Semifinal

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