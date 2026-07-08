Novak Djokovic sfida Sinner a 39 anni con un fisico impeccabile | grazie a dieta sonno e biohacking
A Wimbledon, il numero uno al mondo affronta un avversario italiano in un match tra giocatori di alto livello. Il campione serbo, di 39 anni, si presenta con un fisico in ottime condizioni, risultato di una dieta accurata, un sonno regolare e pratiche di biohacking. Dopo aver disputato una lunga partita contro un altro avversario, si presenta sul campo con un corpo apparentemente rinnovato. La partita si svolge nel rispetto delle regole e senza ulteriori dettagli sulle strategie di gioco.
A Wimbledon va in scena il match tra il numero uno al mondo e il campione serbo, reduce dalla maratona contro Auger-Aliassime. Nole ci arriva con un fisico "rigenerato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Novak Djokovic v Jannik Sinner Full Match | Australian Open 2026 Semifinal
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