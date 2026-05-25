Novak Djokovic ha dichiarato che giocare a livello elevato a 39 anni diventa sempre più difficile. L’esordio al Roland Garros ha mostrato come il tennista si adatti alle sfide e lavori sulla condizione fisica partita dopo partita. La sua performance conferma la sua capacità di affrontare le difficoltà legate all’età, mantenendo un alto livello di gioco.

L’esordio di Novak Djokovic al Roland Garros ha confermato due aspetti ormai centrali nella sua carriera: la capacità di adattarsi alle difficoltà e la necessità, sempre più evidente, di costruire condizione partita dopo partita. Contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, il serbo ha ceduto il primo set prima di cambiare completamente ritmo e prendersi il match, trasformando un avvio complicato in un successo utile soprattutto sul piano della crescita fisica e mentale. Per lunghi tratti del primo parziale, Djokovic è sembrato quasi impotente di fronte alla potenza del servizio del francese. Una situazione che lui stesso ha riconosciuto... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic ammette: “Giocare ad alto livello a 39 anni è sempre più dura”

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Novak Djokovic was quick to hold his hand up after this near miss

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