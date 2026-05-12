Jannik Sinner ha raggiunto un risultato importante agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, vincendo il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Con questa vittoria, l’azzurro si è qualificato per i quarti di finale, che si disputeranno giovedì 14. Inoltre, Sinner ha pareggiato il record di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, detenuto in precedenza da Novak Djokovic, stabilendo così un nuovo primato personale.

Jannik Sinner vincendo il derby italiano contro Andrea Pellegrino negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, non soltanto ha staccato il pass per i quarti di finale, che l’azzurro giocherà nella giornata di giovedì 14, ma ha anche eguagliato due primati, uno assoluto e l’altro personale. In termini assoluti Sinner quest’oggi ha inanellato 31 vittorie consecutive nei tornei di categoria ATP Masters 1000, eguagliando il primato del serbo Novak Djokovic, che riuscì nell’impresa nel 2015. L’azzurro, però, non ha saltanto alcun torneo di categoria nel mezzo, prendendo parte a sei eventi consecutivi, nel corso dei quali, finora ha vinto 62 set su 64, con entrambi i set ceduti che sono stati persi al tiebreak.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner eguaglia lo storico record di Novak Djokovic per numero di vittorie di fila nei Masters 1000!

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