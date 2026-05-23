Novak Djokovic | Sinner è stato impressionante ma se sto bene fisicamente ho ottime possibilità al Roland Garros

Prima del Roland Garros 2026, Novak Djokovic ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, definendola impressionante. Ha aggiunto che, se si sente in buona forma fisica, ha buone possibilità di competere al meglio nel torneo. Djokovic si è presentato al Media Day a Parigi, consapevole di attraversare una fase diversa della sua carriera.

Alla vigilia del Roland Garros 2026, Novak Djokovic si è presentato al Media Day parigino con la consapevolezza di attraversare una fase diversa della propria carriera. I problemi fisici accusati negli ultimi mesi hanno inevitabilmente inciso sulla sua preparazione, ma il fuoriclasse di Belgrado non ha perso lucidità nell’analizzare il momento del circuito e, soprattutto, la crescita straordinaria di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, infatti, ha recentemente superato proprio Djokovic nella speciale classifica delle vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, firmando una striscia impressionante costruita tra Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Highlights | Australian Open 2026 Semifinal

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