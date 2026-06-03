Notte di fuoco nel Golfo | raid di Usa e Iran Teheran attacca l’aeroporto del Kuwait | feriti e voli sospesi

Da secoloditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Teheran ha lanciato missili e droni contro l’aeroporto del Kuwait, causando feriti e sospensioni dei voli. Nello stesso periodo, gli Stati Uniti hanno condotto raid nella stessa area. La notte si è conclusa con uno degli scambi più intensi di colpi nel Golfo dall’accordo di cessate il fuoco. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o danni materiali. La situazione resta tesa con comunicazioni ufficiali ancora in corso.

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Notte di attacchi incrociati nel Golfo, dove si è verificato uno degli scambi di colpi di missili e droni più gravi dall’entrata in vigore del cessate il fuoco. Usa e Iran si accusano reciprocamente delle azioni militari, mentre sullo sfondo restano le difficilissime trattative per la de-escalation. Anche in Libano, la cui situazione incrocia a doppio filo quella dell’Iran e sulla quale oggi è atteso un nuovo round di colloqui al Dipartimento di Stato Usa, si sono registrati attacchi tanto da parte di Hezbollah, quanto da parte israeliana. Trump: «Falso che i negoziati siano interrotti». Donald Trump, con un messaggio su Truth, ha negato che i negoziati tra Usa e Iran si siano interrotti a causa dell’offensiva israeliana nel Sud del Libano e degli attacchi in Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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