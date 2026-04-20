Nel Golfo dell’Oman si registra un aumento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, con l’Iran che ha annunciato possibili azioni di ritorsione. Questa situazione ha provocato un forte aumento del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. La regione, considerata strategica, resta al centro di un confronto che coinvolge vari attori e potrebbe avere ripercussioni su scala globale.

Si riaccende lo scontro tra Iran e Stati Uniti nelle acque strategiche del Golfo dell’Oman, con possibili ripercussioni sull’equilibrio geopolitico globale e sui mercati energetici. Teheran ha annunciato che “risponderà presto” al sequestro di una nave cargo iraniana da parte delle forze americane, accusate di aver violato un cessate il fuoco e compiuto un “atto di pirateria armata”. Secondo quanto dichiarato dal portavoce dello Stato maggiore iraniano attraverso un messaggio diffuso su Telegram, le forze armate della Repubblica islamica sarebbero pronte ad adottare “misure di ritorsione” contro i militari statunitensi. Il cargo sequestrato, stando alle ricostruzioni, stava tentando di forzare un blocco navale nella regione, uno degli snodi più sensibili per il traffico energetico mondiale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tensione nel Golfo dell’Oman: l’Iran minaccia ritorsioni contro gli Stati Uniti, petrolio in forte rialzo

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