Durante la notte si sono verificati attacchi tra forze statunitensi e iraniane. I pasdaran iraniani hanno dichiarato di aver distrutto basi americane in Bahrein e Kuwait. Nel frattempo, il premier olandese ha affermato che Teheran sta violando la tregua e ha sottolineato la necessità di una risposta da parte degli Stati Uniti. Questa escalation segue i raid iraniani di ieri contro navi nella zona di Hormuz, e gli Stati Uniti hanno deciso di interrompere la tregua con il via libera di Bruxelles.

Roma, 8 luglio 2026 – Notte di attacchi incrociati da Usa e Iran: dopo i raid iraniani di ieri contro le navi a Hormuz, Washington ha rotto la tregua con il ‘benestare’ di Rutte. L’esercito statunitense ha colpito oltre 80 obiettivi militari e una sessantina di navi nello Stretto di Hormuz, i Pasdaran hanno risposto distruggendo 85 importanti installazioni americane” in Bahrein e Kuwait. All’arrivo ad Ankara, il segretario Onu Mark Rutte ha commentato i bombardamenti Usa come "assolutamente necessari”. Non solo. “L' Iran sta violando la tregua con l'attacco alle navi, gli Usa dovevano reagire con forza ", ha notato. Rutte ha poi dichiarato di aspettarsi che gli alleati oggi ribadiranno che “Teheran non potrà mai avere le armi atomiche e che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Notte di attacchi incrociati Usa-Iran: la diretta. Pasdaran: “Distrutte basi americane in Bahrein e Kuwait”. Rutte da Ankara: “Teheran sta violando la tregua, risposta di Washington necessaria”

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Attacco in Iran, la guerra in mappe e numeri

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