Linda Noskova e Elise Mertens si sfideranno oggi nei quarti di finale a Wimbledon. La partita si gioca sul campo centrale, con Noskova che affronta l’esperienza di Mertens. I precedenti tra le due giocatrici sono zero, e il match rappresenta un’incognita tra la giovane tennista e la veterana del circuito.

Linda Noskova ed Elise Mertens si affronteranno oggi nei quarti di finale Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match. Anche il tabellone femminile di Wimbledon è ormai vicino al suo epilogo. Una semifinale è già definita e vedrà opposte Coco Gauff e Karolina Muchova; resta invece ancora da completare, invece, l’altra metà del tabellone, con Marta Kostyuk impegnata contro Jasmine Paolini (qui l’analisi del match di mercoledì 8 luglio) e l’ultimo quarto che vedrà affrontarsi Linda Noskova ed Elise Mertens. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quanto a questo confronto, la giocatrice che ha impressionato maggiormente finora è senza ombra di dubbio la ceca, alla sua prima presenza nei quarti ai Championships. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Noskova-Mertens, esperienza contro gioventù: il pronostico del quarto

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