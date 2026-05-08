Alle ore 13:00 si sfideranno sulla pista centrale le tenniste Jasmine Paolini ed Elise Mertens, con l’obiettivo di accedere al terzo turno del torneo WTA di Roma. La partita vedrà le due giocatrici confrontarsi in un match che si svolge in una delle fasi iniziali del torneo. La sfida si svolge in una giornata di metà maggio, con le due atlete pronte a scendere in campo.

Jasmine Paolini e Elise Mertens si giocheranno il passaggio al terzo turno a partire dalle ore 13:00 sul campo centrale. Sappiamo che la campionessa in carica non sta giocando il suo miglior tennis, e anche nel primo turno si è visto contro una rivale nettamente alla sua portata come la qualificata Leolia Jeanjean che le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jasmine Paolini – Elise Mertens, WTA Roma 09-05-2026

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