Noo che brutta notizia Affari Tuoi è un addio | non sarà più in studio L’annuncio che gela il pubblico
Affari Tuoi non sarà più trasmesso in studio. La decisione è stata annunciata, suscitando sorpresa tra il pubblico. La stagione passata ha ottenuto buoni ascolti durante l’access prime time di Rai 1, confermando il ruolo di rilievo del programma nella programmazione televisiva. Non sono stati comunicati dettagli su future modalità di trasmissione o eventuali sviluppi del format. La fine dello show in studio rappresenta un cambiamento per il classico game televisivo.
La stagione appena conclusa di Affari Tuoi ha registrato risultati di ascolto rilevanti nell’access prime time di Rai 1, rafforzando la centralità del game show nella programmazione. Con la conduzione di Stefano De Martino, il programma ha consolidato un seguito stabile e l’attenzione ora si concentra sulle modifiche annunciate per la prossima edizione. Le novità previste non riguardano esclusivamente la struttura del format. La stagione 2026-2027 rappresenterà infatti una fase di rinnovamento per Affari Tuoi, con cambiamenti logistici e operativi che interesseranno anche alcune presenze considerate familiari dal pubblico. Affari Tuoi: trasferimento della produzione da Roma a Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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