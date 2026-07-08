Noo che brutta notizia Affari Tuoi è un addio | non sarà più in studio L’annuncio che gela il pubblico

Notizia in breve

Affari Tuoi non sarà più trasmesso in studio. La decisione è stata annunciata, suscitando sorpresa tra il pubblico. La stagione passata ha ottenuto buoni ascolti durante l’access prime time di Rai 1, confermando il ruolo di rilievo del programma nella programmazione televisiva. Non sono stati comunicati dettagli su future modalità di trasmissione o eventuali sviluppi del format. La fine dello show in studio rappresenta un cambiamento per il classico game televisivo.