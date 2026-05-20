Durante la puntata di mercoledì 20 maggio di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, si è verificato un imprevisto in studio con Herbert Ballerina. L'attore ha esclamato “Cola tutto” mentre si trovava in scena, suscitando la reazione del pubblico. L’episodio ha provocato l’entusiasmo degli spettatori presenti in studio, che hanno reagito con entusiasmo. La serata ha visto momenti di sorpresa e coinvolgimento tra il pubblico e i partecipanti, arricchendo la puntata di emozioni impreviste.

Serata ricca di emozioni ad Affari Tuoi nella puntata di mercoledì 20 maggio, condotta da Stefano De Martino. A giocare è stata Sofia, concorrente delle Marche, originaria di Fermo e residente a Magliano di Tenna, che ha affrontato la partita con il pacco numero 13 insieme alla zia Rossella. La 26enne, futura insegnante di lettere, ha raccontato di essere in attesa di iniziare il proprio percorso professionale a scuola e di coltivare da anni la passione per il canto. Una partita quasi perfetta. L’avvio non è stato dei migliori: nei primi tiri sono usciti premi importanti come 50mila e 30mila euro. Nonostante ciò, il tabellone è rimasto favorevole e il Dottore ha subito tentato la concorrente con una prima offerta da 39mila euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Affari Tuoi, imprevisto in studio con Herbert Ballerina: “Cola tutto”. Pubblico impazzisce

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Affari Tuoi, il finale che manda in tilt De Martino: Non è mai successo

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