La stagione appena conclusa di Affari Tuoi ha confermato ancora una volta il grande momento di forma del game show di Rai 1. Sotto la guida di Stefano De Martino, il programma ha conquistato ascolti di primo piano, diventando uno degli appuntamenti più seguiti dell’access prime time e consolidando un successo che ha accompagnato l’intera annata televisiva. Proprio per questo motivo c’è grande attesa intorno alle novità che caratterizzeranno la prossima edizione. I cambiamenti, infatti, non riguarderanno soltanto la formula del programma. La stagione 2026-2027 segnerà un passaggio storico per Affari Tuoi, chiamato a rinnovarsi sotto diversi aspetti dopo anni trascorsi nella storica sede romana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Affari tuoi, è un addio: non sarà più in studio. L’annuncio che gela il pubblico

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El CEO dice no tener interés en ella, pero su cuerpo no puede aguantarse.

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