L'indagine sull'attentato contro il giornalista si è ampliata con la nomina di un nuovo indagato, l'ex editore e imprenditore. La Procura sospetta che questa persona possa aver ordinato l'esplosione che, il 16 ottobre, ha danneggiato il muro di cinta dell'abitazione del giornalista e due automobili. L'inchiesta continua a verificare i collegamenti tra l'attentato e il presunto mandante.

Si allarga l'inchiesta sull'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. La Procura individua nel l'imprenditore ed ex editore Valter Lavitola il presunto mandante dell'esplosione che, lo scorso 16 ottobre, danneggiò il muro di cinta dell'abitazione del conduttore e due automobili. Secondo gli investigatori, l'auto di Lavitola sarebbe stata intercettata insieme a quella utilizzata dai presunti esecutori durante i sopralluoghi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bomba contro Sigfrido Ranucci, c'è un presunto mandante: indagato l'ex editore Valter Lavitola

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ATTENTATO RANUCCI: LAVITOLA PRESUNTO MANDANTE

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