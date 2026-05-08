I Cameristi all’Opera la Prefettura apre le porte alla musica

Questa mattina nel Salone degli Specchi si è svolto un evento musicale dedicato ai “Cameristi all’Opera”, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso un'esibizione dal vivo. La Prefettura ha aperto le sue porte per accogliere cittadini e appassionati, creando un’occasione di incontro tra musica e spazio pubblico. La manifestazione si è conclusa con un breve momento di applausi, mentre la partecipazione ha dimostrato un interesse crescente verso questo tipo di iniziative.

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Tempo di lettura: 2 minuti Applausi e partecipazione questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino per il concerto “I Cameristi all’Opera”, appuntamento inaugurale della rassegna musicale “Opera Time”, promossa in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”. Per la prima volta gli spazi della Prefettura hanno accolto una manifestazione musicale aperta alla cittadinanza, trasformandosi in luogo di incontro tra istituzioni, cultura e territorio. Un’iniziativa che ha unito il valore artistico dell’esecuzione musicale a un forte significato simbolico, nel segno dell’apertura e della partecipazione. Il...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “I Cameristi all’Opera”, la Prefettura apre le porte alla musica Notizie correlate Prefettura di Avellino, applausi e partecipazione per il concerto “I Cameristi all’Opera”Applausi e partecipazione questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino per il concerto “I Cameristi all’Opera”, appuntamento... Il Conservatorio apre le porte: torna l’Open Week tra musica e formazioneSeconda Open Week per il Conservatorio Nicolini, che dal 13 al 18 aprile torna ad aprire le proprie aule e sale al pubblico, dopo il successo della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Opera Time – Ancora disponibili posti per il concerto inaugurale; Musica in Prefettura: ultimi posti per I Cameristi all’Opera; Opera Time – Concerto inaugurale presso la Prefettura di Avellino; Free Cervinara: con la presentazione dei candidati entra nel vivo la campagna elettorale. Applausi e grande partecipazione in Prefettura per il concerto I Cameristi all’OperaGrande& partecipazione questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino per il concerto I Cameristi all’Opera, appuntamento inaugurale della rassegna musicale Opera Time, promo ... tusinatinitaly.it Opera Time, concerto inaugurale presso la Prefettura di AvellinoLa Prefettura di Avellino ospiterà, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi, il concerto I Cameristi all’Opera, evento inaugurale della rassegna musicale Opera Time, p ... irpinianews.it L’opera non è mai stata così vicina. Venerdì 8 maggio lasciati trasportare dalle voci del Conservatorio "D. Cimarosa". La rassegna Opera Time approda alla Prefettura di Avellino con "I Cameristi all'Opera": un appuntamento mattutino dedicato alla bellezza e - facebook.com facebook