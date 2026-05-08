I Cameristi all’Opera la Prefettura apre le porte alla musica

Da anteprima24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina nel Salone degli Specchi si è svolto un evento musicale dedicato ai “Cameristi all’Opera”, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso un'esibizione dal vivo. La Prefettura ha aperto le sue porte per accogliere cittadini e appassionati, creando un’occasione di incontro tra musica e spazio pubblico. La manifestazione si è conclusa con un breve momento di applausi, mentre la partecipazione ha dimostrato un interesse crescente verso questo tipo di iniziative.

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Tempo di lettura: 2 minuti Applausi e partecipazione questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino per il concerto “I Cameristi all’Opera”, appuntamento inaugurale della rassegna musicale “Opera Time”, promossa in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”. Per la prima volta gli spazi della Prefettura hanno accolto una manifestazione musicale aperta alla cittadinanza, trasformandosi in luogo di incontro tra istituzioni, cultura e territorio. Un’iniziativa che ha unito il valore artistico dell’esecuzione musicale a un forte significato simbolico, nel segno dell’apertura e della partecipazione. Il...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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