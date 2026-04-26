?? Cosa sapere Neri Marcorè presenta Gaber – mi fa male il mondo al Teatro Ivo Chiesa dal 28 aprile. Lo spettacolo con Giorgio Gallione ripercorre la critica sociale tra musica e monologhi a Genova. Neri Marcorè porterà sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa da martedì 28 aprile a sabato 2 maggio lo spettacolo intitolato Gaber – mi fa male il mondo, un nuovo capitolo dedicato alla memoria artistica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. L'appuntamento teatrale, che si terrà nel cuore della città gen .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neri Marcorè risveglia il pensiero di Gaber: musica e critica a Genova

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