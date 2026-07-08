Non solo De Ketelaere | ai quarti dei Mondiali ci sono cinque ex nerazzurri

Durante la partita contro gli Stati Uniti, un ex giocatore dell’Inter ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Con questa doppietta, il calciatore è diventato il terzo ex nerazzurro a segnare in un Mondiale, dopo altri due atleti che avevano già raggiunto questo risultato in passato. La partita ha suscitato grande attesa e coinvolgimento anche per questioni extra campo legate all'evento. Al momento, cinque ex nerazzurri sono ancora in corsa per i quarti di finale del torneo.

La doppietta contro gli Stati Uniti in una partita attesissima e molto sentita anche per le note questioni extra campo ha messo sulla mappa del mondiale americano Charles de Ketelaere, diventato il terzo giocatore dell’Atalanta dopo Caniggia e Strömberg a realizzare un gol nella manifestazione iridata. Il classe 2001 era stato un po’ in ombra nelle prime uscite, per poi ergersi a protagonista nella notte italiana di Seattle. Ed è anche l’unico attuale nerazzurro ad essere rimasto ancora in corsa, dopo che tutti gli altri sono stati eliminati ai sedicesimi (più Ederson ko agli ottavi). leggi anche. Nerazzurri Storico De Ketelaere! 3° atalantino nella storia a segnare un gol ai Mondiali, primo a far doppietta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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rido assai, ma non pensiamo possano essere solo battute conoscendo Trump! x.com

Adesso mettete il Belgio contro i giocatori di football americano. Sarà il contrario x7. Il calcio non è il nostro sport principale. La maggior parte degli americani non sa nemmeno che abbiamo una squadra di calcio ufficiale lol reddit