Belgio batte USA 4-1 | De Ketelaere e Lukaku trascinano i Diavoli Rossi ai quarti

Da napolipiu.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale del Mondiale 2026. La partita si è giocata a Seattle. De Ketelaere e Lukaku hanno segnato i gol che hanno deciso l'incontro. Gli USA hanno concluso il torneo con questa sconfitta, un passo avanti rispetto alle eliminazioni di Canada e Messico nello stesso torneo.

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Il Belgio Avanza ai Quarti di Finale del Mondiale 2026. SEATTLE (STATI UNITI) – Gli Stati Uniti d’America sono stati eliminati dal Mondiale di Calcio 2026, dopo essersi arresi 4-1 al Belgio, portando a termine il loro percorso nella competizione come i loro vicini nordamericani, Canada e Messico. Questo match, disputato il 6 luglio al Lumen Field di Seattle, ha visto brillare la stella del giovane Charles De Ketelaere, che ha segnato una doppietta decisiva per i Diavoli Rossi. L’incontro è iniziato con il Belgio in grande forma, e, al 9’, De Ketelaere ha aperto le marcature grazie a un assist di Trossard. La rete, il primo gol dell’attaccante belga in un torneo mondiale, ha subito caricato l’atmosfera per i tifosi belgi presenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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