Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato ai quarti di finale. Lukaku ha segnato due gol, mentre De Ketelaere ha realizzato un altro. Per gli Stati Uniti, il gol di Tillmann non è stato sufficiente; in campo anche Balogun. Gli americani sono l’ultima delle tre nazionali ospitanti a uscire dal torneo. La partita si è giocata a Seattle.

Non basta il gol di Tillmann: Stati Uniti eliminati con Balogun in campo SEATTLE (STATI UNITI) - Gli Stati Uniti sono l'ultima delle tre selezioni dei paesi ospitanti a salutare il Mondiale. Gli Usa si arrendono per 4-1 al Belgio, e come Canada e Messico chiudono la competizione agli ottavi di finale. Decisive la doppietta di De Ketelaere e le reti di Vanaken e Lukaku, mentre serve a poco il momentaneo pareggio di Tillman, in una partita preceduta da ore movimentate per il caso Balogun. Il Belgio, invece, prosegue la sua corsa, e ai quarti affronterà la Spagna. Diavoli Rossi subito avanti e al 9' la partita si sblocca. Cross di... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Doppio De Ketelaere e Lukaku: il Belgio batte gli Usa 4-1 ed è ai quarti

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Temi più discussi: Doppio De Ketelaere e Lukaku: il Belgio batte gli Usa 4-1 ed è ai quarti; FIFA World Cup 2026: Éderson e De Ketelaere agli ottavi di finale; Nella sfida dei due Mondi passa il Belgio. L’America si ferma qui; Stati Uniti-Belgio, che show ai Mondiali: due gol in due minuti.

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