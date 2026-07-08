I leader mondiali sono riuniti ad Ankara per l’atteso vertice NATO, e Donald Trump non sta minimamente nascondendo la propria insoddisfazione nei confronti dell’alleanza. Nel corso di un incontro con Mark Rutte, attuale Segretario Generale dell’organizzazione, ha definito la Spagna un «partner pessimo». Ha poi ordinato ai funzionari di «interrompere ogni scambio commerciale» con il Paese: «La Spagna è un partner pessimo all’interno della NATO. Non partecipano, non pagano; non voglio avere nulla a che fare con la Spagna. Interrompete ogni scambio commerciale con la Spagna, comprese le visite. Non vogliamo nulla da loro. Vedrete che torneranno di corsa: oh, sì, torneranno di corsa». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump senza filtri al vertice NATO: attacca la Spagna («partner pessimo») e torna a parlare della Groenlandia («un grosso problema per noi»)

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Trump ha appena colpito Meloni — e il vertice NATO diventa un test per Roma

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