Non dimenticare Gaza | malattie fame sofferenza

La situazione a Gaza rimane critica, con violenze che continuano nonostante il cessate il fuoco. Gli sfollati si trovano in tende, affrontando condizioni di vita difficili, tra fame e malattie. La presenza di malattie e la scarsità di risorse alimentari aggravano le difficoltà di chi ha dovuto abbandonare le proprie case. La crisi umanitaria persiste, con problemi di accesso a servizi essenziali e alloggi adeguati.

Resta drammatica la situazione a Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, non si fermano le violenze mentre gli sfollati vivono nelle tende in condizioni disumane tra fame e malattie. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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