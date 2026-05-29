Gaza UNICEF | i bambini intrappolati in un circolo di sofferenza

Da puntomagazine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Gaza, i bambini sono senza acqua, cure e alimenti sufficienti, secondo l’UNICEF. Le famiglie vivono in condizioni sempre più difficili e le risorse sono scarse. Nessuna fornitura di assistenza è stata garantita, e le strutture sanitarie sono sotto pressione. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, lasciando i bambini intrappolati in un ciclo di sofferenza senza via d’uscita immediata.

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UNICEF lancia l’allarme su Gaza: bambini senza acqua, cure e nutrizione mentre le famiglie vivono in condizioni sempre più critiche. UNICEF: a Gaza i bambini pagano il prezzo della crisi. A Gaza i bambini vivono una situazione sempre più drammatica, stretti in un circolo continuo di sofferenza causato dalla mancanza di acqua, cure mediche e condizioni igieniche adeguate. A denunciarlo è Salim Oweis, Communication Specialist dell’UNICEF, che racconta le condizioni osservate direttamente sul campo. « L’incapacità di soddisfare i bisogni primari dei bambini a Gaza li sta intrappolando in un circolo vizioso di sofferenza » ha dichiarato Oweis, sottolineando come le condizioni di vita impediscano ai genitori di garantire sicurezza e salute ai propri figli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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