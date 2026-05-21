Schlein contro Meloni | fame a Gaza e maltrattamenti agli attivisti

Le tensioni tra le due leader politiche sono aumentate dopo le recenti notizie provenienti da Gaza, dove si segnalano carenze alimentari e difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali. Nel frattempo, alcuni attivisti coinvolti in operazioni di solidarietà sono stati trattenuti e sottoposti a maltrattamenti durante le fasi di detenzione, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La gestione di questa crisi da parte del governo è stata criticata per la sua mancata risposta tempestiva e concreta alle emergenze umanitarie.

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